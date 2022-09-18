أمانة الشرقية ترد على شكاوى المستفيدين من تنظيم المواقف الذكية المدفوعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية، خلال بيان لها حول ملاحظات وشكاوى المستفيدين التي تواجههم من تنظيم المواقف الذكية المدفوعة في المنطقة.

وقالت بأن الهدف من مشروع المواقف المدفوعة هو تنظيم مواقف السيارات بالأماكن العامة سعيا لإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لتطوير الخدمة وصولا لتحسين تجربة المستفيد، مشيرة إلى عدم رضاها عن الوضع الحالي، فالأهداف المستقبلية التي يسعى المشروع لها، هي رفع جودة الحياة في المنطقة، وأن تكون المنطقة الشرقية من أفضل المدن الذكية، والوصول إلى المخرجات الفاعلة.

توفير نقاط الدفع الإلكتروني قبل نهاية 2022

وأبانت بأنها تعمل على عدة حلول للملاحظات، وذلك من خلال وضع حلول عاجلة للدفع الإلكتروني وتوزيع نقاط البيع لأجهزة ذكي قبل انتهاء عام 2022م، عن طريق التطبيق (Apple Pay)، والتدريب والتأهيل لمنسوبي الشركة، بهدف تحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة.

توفير خاصية التسجيل السريع

وأشارت الأمانة إلى أنه من ضمن الحلول التي تسعى لها، سهولة تسجيل البيانات في الأجهزة والتطبيق وتوفير خاصية التسجيل السريع، وبأقل المعلومات، وتوفير خدمة الدفع عبر نقاط البيع وخيارات متنوعة للدفع في المحلات والمراكز التجارية على الشوارع المجاورة للمواقف، إضافة إلى تكثيف جهود التوعية للتعريف بالخدمات والتسهيلات وتوضيح الخدمات، وتوجيه الفرق الميدانية للشركة المشغلة بالتعاون مع المستخدمين وتحسين الخدمة ومنح فترة زمنية قبل إصدار المخالفة، وعدم اشتراط إبراز التذكرة.

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إلغاء مخالفة وضع التذكرة الورقية

وتابعت الأمانة بأنه تم التأكيد على الشركة المشغلة بالالتزام والتقيد باشتراطات العقد الاستثماري، وسرعة معالجة ملاحظات المستفيدين من الخدمة، والاستفادة من المقترحات، كتصوير رقم السيارة فقط، وتوفير باقات متنوعة، ومنها باقة الساعة الواحدة للتسهيل على المستخدمين، وإلغاء مخالفة وضع التذكرة الورقية، وتوفير بطاقة خاصة للسكان وأصحاب المحلات.

إقفال العجلات يكون بعد المخالفة الثالثة

هذا بالإضافة إلى إيقاف عملية إقفال العجلات للسيارة المخالفة، إلا بعد التنبيه وتكرار المخالفة للمرة الثالثة إلى أن يتم الربط مع الجهات المختصة، وعدم السداد، ومنح فترة زمنية أطول قبل قيد المخالفة لمنح فترة كافية للمستخدمين، وتوفير خيارات عديدة للدفع مثل

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