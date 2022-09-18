اخبار الخليج – أكثر من 178 ألف مواطن راجعوا جداول الناخبين خلال 4 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 أن مجموع الذين راجعوا بياناتهم في جداول الناخبين قد بلغ أكثر من 178 الف مواطن، وذلك منذ بدء الفترة القانونية لعرض جداول الناخبين في الموقع الإلكتروني واللجان الإشرافية، والتي بدأت اعتبارًا من الخميس 15 سبتمبر 2022.

ويعد هذا الرقم غير مسبوق ويفوق أعداد كافة الانتخابات السابقة حيث لم يراجعها هذا العدد سابقًا، ويعكس وعي الناخب البحريني، وذلك إيماناً بمبدأ المشاركة الشعبية الذي كفله الدستور، حيث بلغ أعلى مجموع في تاريخ الانتخابات حوالي 135 ألف مراجعة لفترة عرض جداول الناخبين كاملة (سبع أيام).

وبذلك يكون ما تم تسجيله في أربع أيام فقط منذ بدء عرض جداول الناخبين بمختلف الوسائل المتاحة أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات لمراجعات الجداول، حيث بلغت نسبة مراجعة الجداول لليوم الاحد 14.453 الف فيما بلغ يوم السبت الماضي 39.601 الف، فيما الخليج 365 أن أعلنت اللجنة التنفيذية أن مراجعة الجداول في أول يومين لعرضها هذا العام بلغ أكثر من 124 الف.

هذا، وتعلن الإدارة التنفيذية لانتخابات 2022 بأنها ستصدر بشكل يومي قبيل منتصف الليل إحصائية تبين عدد المراجعات التي تمت خلال اليوم نفسه، وذلك إلى حين انتهاء الفترة القانونية لعرض جداول الناخبين المقررة الأربعاء المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.