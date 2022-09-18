اخبار الخليج – حصول 32 مدرسة من مدارس البحرين على اللقب العالمي «المدارس الحاضنة للتكنولوجيا»

محمد بن مسعود - الدمام - في إنجاز جديد لمملكة البحرين على الصعيد التعليمي، أعلنت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء حصول 32 مدرسة من مدارس مملكة البحرين على اللقب العالمي( المدارس الحاضنة للتكنولوجيا showcase Schools) وذلك إثر مشاركتها في البرنامج المقدم من شركة مايكروسوفت العالمية والذي يهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية في المدارس من خلال تضمين التقنية الحديثة في جميع عملياتها وإجراءاتها الإدارية والتعليمية.

حيث يدعم هذا البرنامج المؤسسات التعليمية وعلى رأسها المدارس لتطبيق طرق واستراتيجيات تعليمية معاصرة وحديثة تدفع بعجلة التطوير المستمر، والإبداع والابتكار في فضاء التعلم، وتحسين نتائج الطلبة، ومواكبة مهارات القرن الواحد والعشرين من خلال تعاون جميع الكوادر المدرسية بدءًا بالمعلم ووصولاً للقيادات العليا بالمدرسة.

مما يؤدي إلى تأسيس مدارس فاعلة تؤمن أقصى مراحل التعلم لتصب في مصلحة الطالب وتؤهله للنجاح في المدرسة وفي حياته العملية المستقبلية. وقد أشرف المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال RCICT، المركز المعتمد لتقديم امتحانات مايكروسوفت، في النسخة الثانية لمشروع المدارس الحاضنة على 52 مدرسة وتابع تأهيلهم للحصول على اللقب من خلال بدء رحلة من الدعم والتدريب مع المدارس المختارة في الحصول على شهادات عالمية للمعلمين MCE بالإضافة لشهادات عالمية للطلبة MOS. وقد تطلب تقديم الامتحانات بشكل يومي لكل من المعلمين والطلبة، حيث تأهل 900 طالب للحصول على شهادة MOS العالمية وأيضًا 600 معلم على شهادة MCE العالمية.