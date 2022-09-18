محمد بن مسعود - الدمام - بتمويل صندوق صيانة الطرق.. الفرق الفنية تواصل أعمال إعادة تأهيل خط تعز التربة

تواصل الفرق الفنية أعمال صيانة وإعادة تأهيل خط تعز التربة بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن و بمتابعة وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي و المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة.

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حيث بدأت اليوم الجهة المنفذة صيانة وإعادة تأهيل المقطع الثالث من الصافية إلى التربة بالتزامن مع أعمال صبيات الخرسانة للجسور السطحية لطريق الضباب و اعمال صيانة وإعادة تأهيل الطريق الواقع بين بير باشا إلى مفرق يفرس بمديرية جبل حبشي وكذا الطريق الممتد من مفرق يفرس إلى الصافية.

ووجه رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين محمد الماس الفرق الهندسية العاملة بسرعة إنجاز المشروع وفق المدة الزمنية المحددة .. مشددا على تطبيق المعايير الهندسية لضمان ديمومة المشروع بما يخدم مصلحة المواطنين على المدى البعيد ورفع معاناة المسافرين المستفيدين من الخط الشرياني الوحيد الذي يربط المحافظة بالعاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.