سعادة وألم لاعبي مانشستر سيتي تتصدر صحف إنجلترا

محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح امس الأحد، بتغلب مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة أمس الأول ضمن لقاءات الجولة الثامنة من البريميرليج.
كما سلطت الضوء على احتمالية غياب كالفين فيليبس عن كأس العالم، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.
وعنونت صحيفة ديلي إكسبريس «سعادة وألم.. يعود إلى المستوى الجيد لكن مستقبل زميله في السيتي فيليبس على المحك بشأن كأس العالم».
وفي الأعلى كتبت: «موراي يحلم بصدام آخر مع فيدرر من أجل العصور».
أما صحيفة ديلي ستار فعنونت: «جاك يعود للنظام القديم».
وفي الأسفل كتبت: «قلق كأس العالم لمتوسط ميدان إنجلترا.. كالفين فيليبس على مقربة من الإقصاء من (مونديال) 2022».
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