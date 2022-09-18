جالتيه: نيمار أفضل دفاعيًا من ميسي ومبابي

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان، بنجمه البرازيلي نيمار جونيور، خلال مقارنته مع زميليه ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

فقد سُئل جالتيه، خلال مؤتمر صحفي، عن مدى التزام الثلاثي الهجومي بالمهام الدفاعية، فرد قائلاً: «اللاعبون الثلاثة يتمتعون بخبرات كبيرة، حتى إذا كان مبابي أصغر سنًا.. وبالطبع أطالب الثلاثي دائمًا ببذل جهد مضاعف، لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم».

وتابع: «نيمار الأفضل في الارتداد الدفاعي، ليكون لاعب وسط ثالث، بينما مبابي يمارس ضغطًا عاليًا على دفاع الخصم وحارس مرماه.. فعندما تكون مدافعا ويتربص بك مبابي، فإنها تكون مشكلة كبيرة».