تشافي هيرنانديز يتغنى بثنائي برشلونة

محمد بن مسعود - الدمام - كال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، المديح للاعب الشاب أليخاندرو بالدي عقب الفوز على إلتشي بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «آس» عقب المباراة: «بالدي تفوق على الطرف بصناعة هدفين، وولد الخطورة في الهجوم، ولديه حالة بدنية مميزة، ونملك 3 لاعبين مميزين في مركز الظهير الأيسر».

وأكمل: «نحن فريق كبير جدًا، والجميع يعمل ويتدرب جيدًا، ونمر بسنة غير نمطية وتقويم مضغوط، ونحتاج للجميع، وبعيدًا عمن يلعبون، فالفريق على قدر المسؤولية».

وأضاف: «لدينا أفكار واضحة جدًا للعب، ونريد السيطرة على الكرة، وأعتقد أن الفريق تحسن منذ وصولنا، وحان الوقت لمواصلة العمل ككتلة واحدة وعائلة».

وواصل: «جميع اللاعبين الـ25 جاهزون لأي مباراة، وأدى اللاعبون الكثير من الأدوار الدفاعية الفردية».

واعتبر المدرب أن لعب إلتشي منقوصا بداية من الدقيقة 14 عقب طرد جونثالو فيردو غير المباراة.

وصرح «صار اللعب تموضعيًا بعد الطرد، بلمستين أو ثلاثة. صارت الأمور أسهل بعد الطرد».

وأثنى تشافي على الأداء الذي قدمه بيدري في المباراة حيث قال «إنه لاعب بارز لأنه يفعل أمورًا كثيرة طيبة، ومع إمكانياته يمكن مقارنته بأفضل لاعبي خط الوسط الذين مروا على هذا الفريق».

وبخصوص مباراة ديربي العاصمة وإمكانية تصدر البارسا للمسابقة حال تعثر ريال مدريد أمام أتلتيكو قال: «تصدر المسابقة قبل التوقف الدولي أمر جيد، لكنه ليس شيئًا محوريًا».