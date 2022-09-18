الأخضر يهزم الصين ويتأهل إلى كأس آسيا للشباب (صور)

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حقق المنتخب الوطني للشباب، مساء اليوم الأحد، الفوز على نظيره الصيني، بهدف دون رد، في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب محمد سليمان.

وبتلك النتيجة، ضمن المنتخب الوطني للشباب مقعده في كأس آسيا المقبل للشباب 2023.





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Source akhbaar24

