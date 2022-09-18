مجموعة MBC تُدشَن مقرها الرئيس في الرياض بحضور نخبة من الإعلاميين والفنانين (فيديو)

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دشَنت مجموعة قنوات MBC اليوم (الأحد)، مقرها الرئيس بالعاصمة الرياض.

وحضر حفل التدشين رئيس مجلس الإدارة الوليد آل إبراهيم، ونخبة من الإعلاميين السعوديين والعرب، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والإعلام والمؤثرين.

ومن جانبها، هنَأت هيئة الإذاعة والتلفزيون مجموعة MBC بمناسبة تدشين مقرها الرئيس في الرياض، متمنية لها النجاح والتوفيق.

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Source akhbaar24

