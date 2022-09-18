“الأخضر” يدشن تحضيراته في مدينة أليكانتي استعدادا لكأس العالم

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دشن المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، تحضيراته في مدينة أليكانتي، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 بقطر.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت، مساء امس السبت، إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للبدء في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

وأعلنت إدارة المنتخب الوطني عن تفاصيل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر في المراحل الثلاث المتبقية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022™. حيث سيخوض الأخضر 8 مباريات ودية قادمة أمام منتخبات الإكوادور، أمريكا، مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما، كرواتيا.

يُذكر أن المنتخب الوطني خاض مباراتين وديتين ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي أمام منتخبي كولومبيا وفنزويلا.



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Source akhbaar24

