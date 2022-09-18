“التحالف”: تعنت الحوثيين أفشل محادثات عمَان الأخيرة.. ونبذل جهودًا حثيثة لجمع شمل عائلات الأسرى

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أكد تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم (الأحد)، أن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية.

وأوضح أن تعنت الحوثيين بمحادثات عمَان الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب، مؤكدًا أنه عُرض على الحوثيين زيادة أسراهم، ولم يتعاملوا بالجدية والعزيمة الصادقة.

وأشار التحالف إلى أنه يبذل مساعي حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات.



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Source akhbaar24

