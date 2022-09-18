بلغ عدد المبتعثين 21 ألف طالب.. وزير التعليم يبحث مع قيادات تعليمية أمريكية التعاون بمجال الابتعاث

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زار وزير التعليم العام، حمد آل الشيخ، مركز التقنية وتغيير المدارس التابع لكلية المعلمين بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
والتقى وزير التعليم ومديرة المركز، ألن ماير، وبحث مع قيادات المركز سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات التعليمية والعلمية، ودعم أوجه التعاون في مجال الابتعاث، خاصة مع وصول عدد الطلبة السعوديين المبتعثين للولايات المتحدة إلى 21 ألف طالب وطالبة، فضلا عن استهداف الإستراتيجية الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش اللقاء آليات تدريب المعلمين السعوديين في الجامعة، وإمكانية زيادة أعداد الطلبة السعوديين المبتعثين المقبولين للدراسة في جامعة كولومبيا وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، إلى جانب استعراض تجربة المملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال الجائحة، وتطوير المناهج التعليمية.
وتضمّن جدول أعمال اللقاء التعرّف على رؤية جامعة كولومبيا وكلية المعلمين بشأن استراتيجيات برامج إعداد المعلمين والبحث العلمي، وخطط تدريب المعلمين والمعلمات وتطوير مهاراتهم في المملكة، وكذلك بحث إمكانية الشراكة بين وزارة التعليم ومركز التقنية وتغيير المدارس التابع لكلية المعلمين بالجامعة بمجال التحوّل الإبداعي في تقنيات التعليم.
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Source akhbaar24
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