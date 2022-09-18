“الاستثمار” توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة صالح الراجحي لدعم إنشاء مجمع تجاري

︎

.



أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم (الأحد)، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة صالح سليمان الراجحي، لإنشاء مجمع تجاري.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها من وكيل الوزارة لخدمات المستثمرين المتكاملة عدنان الشرقي، دعمًا لإنشاء مجمع تجاري بشراكة مع مشغل أجنبي.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتي ضمن جهودها لدعم قطاعي التجزئة والترفيه في المملكة.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

