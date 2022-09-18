“أمانة الشرقية” تصدر بيان بشأن ملاحظات وشكاوى المستفيدين من تنظيم المواقف الذكية المدفوعة

︎

.



أوضحت أمانة المنطقة الشرقية في بيان لها، اليوم (الأحد)، ما يدور حول ملاحظات وشكاوى المستفيدين من تنظيم المواقف الذكية المدفوعة في المنطقة.

وقالت إن الهدف من مشروع المواقف المدفوعة هو تنظيم مواقف السيارات بالأماكن العامة، سعياً لإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لتطوير الخدمة وصولا لتحسين تجربة المستفيد، مشيرةً إلى عدم رضاها عن الوضع الحالي؛ فالأهداف المستقبلية التي يسعى المشروع لهاء هي رفع جودة الحياة في المنطقة، وأن تكون من أفضل المدن الذكية، والوصول إلى المخرجات الفاعلة.

وأبانت أنها تعمل على وضع عدة حلول للملاحظات، وذلك من خلال وضع حلول عاجلة للدفع الإلكتروني، وتوزيع نقاط البيع للأجهزة الذكية قبل انتهاء عام 2022م عن طريق تطبيق “Appel Pay”، والتدريب والتأهيل لمنسوبي الشركة لتحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة.

وأشارت الأمانة الى أنه من ضمن الحلول التي تسعى لها، سهولة تسجيل البيانات في الأجهزة والتطبيق، وتوفير خاصية التسجيل السريع؛ وبأقل المعلومات, وتوفير خدمة الدفع عبر نقاط البيع، وخيارات متنوعة للدفع في المحلات والمراكز التجارية على الشوارع المجاورة للمواقف؛ إضافة الى تكثيف جهود التوعية للتعريف بالخدمات والتسهيلات وتوضيح الخدمات، وتوجيه الفرق الميدانية للشركة المشغلة بالتعاون مع المستخدمين، وتحسين الخدمة، ومنح فترة زمنية قبل إصدار المخالفة وعدم اشتراط إبراز التذكرة.

وأضافت أن تم التأكيد على الشركة المشغلة بالالتزام والتقيد باشتراطات العقد الاستثماري، وسرعة معالجة ملاحظات المستفيدين من الخدمة، والاستفادة من المقترحات كتصوير رقم السيارة فقط، وتوفير باقات متنوعة، ومنها باقة الساعة الواحدة، وإلغاء مخالفة وضع التذكرة الورقية، وتوفير بطاقة خاصة للسكان وأصحاب المحلات.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إيقاف عملية إقفال العجلات للسيارة المخالفة إلا بعد التنبيه وتكرار المخالفة للمرة الثالثة إلى أن يتم الربط مع الجهات المختصة، وعدم السداد ومنح فترة أطول قبل قيد المخالفة، وتوفير خيارات عديدة للدفع مثل: “تطبيق Appel Pay, وبطاقات الدفع الإلكتروني، والبطاقات الائتمانية”، وسرعة تطوير التطبيق، وتوفير خيارات متعددة للدفع الرقمي، ووضع خارطة طريق لمخرجات المشروع الذي ستطرح من خلالها الحلول بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، ابتداءً من آلية تفعيل الدفع، مروراً بمنح قائدي المركبات المستفيدة من المواقف فترة زمنية قبل تسجيل المخالفة، انتهاء بمراحل تشغيل نقاط الدفع بأجهزة إصدار التذاكر، وتفعيل نظام الدفع للشركات.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

