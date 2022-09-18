تنفيذ جسر تقاطع طريق نايف

انتهت أمانة المنطقة الشرقية، من تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام، وذلك ضمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى السلامة المرورية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الجسر يمثل حلًّا مروريًّا، لباقي الجسور بطريق الأمير نايف شمالًا وجنوبًا ليكون محورًا مستمرًا لنقل الحركة من وإلى الدمام حال استخدام الجسور، وذلك بعد الانتهاء من الجسر التابع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والرابط بين طريق الدمام/ الرياض وطريق الأمير نايف، ليتم بذلك تخفيف الضغط على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب.

وأشار إلى أن هذا الجسر، سيسهم في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، لافتًا النظر إلى أن الأمانة تسعى إلى تحقيق الأهداف والاستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.