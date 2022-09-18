شكرا لقرائتكم خبر عن إستبعاد عواد.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر وسط مفاجات بالكوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة الفراعنة الرسمية لمواجهة النيجر وليبيريا الودية.

ومن المُنتظر أن تقام مباراة مصر والنيجر في البداية يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، بالإضافة إلى مباراة ليبيريا يوم 27 من الشهر ذاته استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر الرسمية

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد محمد عواد في القائمة وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم

خط الهجوم: محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.