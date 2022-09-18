نزع ملكية 119 عقارا لتطوير وتوسعة أوجام القطيف

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وأوضحت الأمانة أن نزع الملكيات التي تقع في الشارع الرابط بداية من المخطط (11/43) حتى نهاية مخطط (3/903)؛ بهدف تطويره وتوسعته، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها، وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية بإجراءات نزع ملكية 119 عقارا ببلدة الأوجام بمحافظة القطيف، بطول 1 كيلو و882 مترا، وعرض 30 مترا، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.وأوضحت الأمانة أن نزع الملكيات التي تقع في الشارع الرابط بداية من المخطط (11/43) حتى نهاية مخطط (3/903)؛ بهدف تطويره وتوسعته، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها، وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.

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