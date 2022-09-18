إزالة مظاهر التشوه البصري بالشرقية

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وأوضحت الأمانة أنه جرى ضمن أعمال المبادرة معالجة 850 م2من الكتابات المشوهة، وكذلك معالجة أوضاع الباعة الجائلين المخالفين، إضافة إلى أعمال النظافة والإصحاح البيئي ورفع المخلفات، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع وصيانة ممـرات المشاة والعمل على تأهيل وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق.وأكدت الأمانة استمرارها في أعمال معالجة التشوهات البصرية، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وكذلك نشر ثقافة الوعي بأهمية النظافة للجميع، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات البلدية.
كما رفعت الأمانة خلال الأسبوع الماضي 430 م3 بمركز الصرار من نفايات ومخلفات البناء، وذلك ضمن جهودها في معالجة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.
من جهة ثانية أطلقت الأمانة أمس، حملة لإزالة ورفع الأنقاض بحاضرة الدمام؛ بهدف تحسين المشهد البصري بالمنطقة؛ والمحافظة على النظافة العامة في الأحياء المستهدفة، والبالغ عددها 200 حي في كل من الدمام ومحافظة الخبر والظهران.
وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى رفع وإزالة 38 ألف م3 من الأنقاض ومخلفات البناء بمختلف أحياء الحاضرة.
وأوضحت الأمانة أنه جرى إعداد خطة شاملة لتنفيذ الحملة ضمن برنامج زمني لتحقيق أهدافها، والارتقاء بنظافة أحياء الحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، إضافة إلى تسهيل العمليات التشغيلية لمعالجة مواقع تراكم الأنقاض التي تكون مصدرا لتكاثر الحشرات.
المبادرة تتضمن:
- رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والأحياء.
- إصلاح الحفر في الطرقات.
- صيانة الأرصفة المتهالكة.
- معالجة اللوحات الإعلانية المخالفة.
- الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام.
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