شكرا لقرائتكم خبر 10 خدمات قضائية جديدة و5 مزايا تفاعلية لبوابة ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن تحديثات جديدة للخدمات القضائية الالكترونية عبر بوابة ناجز (Najiz.sa)، أضافت وزارة العدل أكثر من 10 خدمات قضائية جديدة، و5 مزايا تفاعلية للبوابة، بما يضمن تمكين المستفيد من الاطلاع المباشر والسريع على جميع الإجراءات القضائية المتعلقة به، واستعراض جميع الجلسات بشكل مجدول وتفاعلي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أمس، أنها تهدف من خلال هذه التحديثات للتيسير على المستفيدين وحفظ وقتهم وجهدهم، بأسلوب تفاعلي عبر البوابة، وذلك ضمن مسار التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي؛ للتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية وتقديمها دون الحاجة لزيارة المحاكم وكتابات العدل.

كما بينت أن التحديثات تضمنت إضافة الشروحات الإرشادية على مستوى كل طلب، إلى جانب إمكانية متابعة واستعراض آخر التحديثات على الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن التحديثات الجديدة تمتاز بتوحيد الخيارات وتقليل التبويبات التي قد تشتت المستفيد وتحول دون وصوله للمعلومة، وتضمنت استحداث فهرسة ملف القضية، إضافة إلى تطوير محددات البحث لتكون أكثر شمولية لضمان وصول المعلومة بدقة.

يشار إلى أن بوابة ناجز للخدمات العدلية (Najiz.sa) تضم 140 خدمة عدلية الكترونية تشمل خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

الوزارة أتاحت إمكانية:







استعراض جميع سندات التكاليف القضائية مع إتاحة خيار الاعتراض عليها



تمكين المستفيد من أدوات أكثر تفاعلية من حيث التعديل على طلب الاعتراض على حكم أو النقض أثناء المدة النظامية



بعد انتهاء المدة يرسل الطلب بشكل تلقائي للدائرة القضائية



أبرز التحديثات:





توحيد عرض ملف القضية بجميع الدرجات القضائية



فهرسة ملف القضية وفقا للملف لدى الدائرة القضائية



استعراض تفاعلي للجلسات القضائية



استحداث فهرسة البوابة إمكانية استعراض آخر التحديثات على القضايا



إتاحة مدخلات بحث أكثر شمولية



إضافة شروحات إرشادية متنوعة



استعراض التكاليف القضائية والاعتراض عليها



التعديل على طلبات الاعتراض والنقض



التحديثات تسهم في: