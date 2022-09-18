تقييم المنصات الالكترونية قبل اعتمادها لخدمة المعتمرين

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وأضافت أنه في حال اجتياز الاختبار سيتم منح المنصة شهادة الكترونية للبدء في تقديم الخدمة للمعتمرين. وحددت الوزارة 4 خطوات ستمر بها المنصات إلى أن يتم منحها شهادة العمل مع محرك البحث المركزي.ويمكن محرك الحجز المركزي «مقام «جميع منصات التسويق الالكترونية الراغبة في تقديم خدماتها للمعتمرين من التكامل مع مزودي خدمات السكن والمواصلات والخدمات الأرضية بالإضافة إلى خدمات أخرى داخل المملكة لتسهيل رحلة المعتمر.
مقدمو الخدمات
- 35 منصة تسوق الكترونية معتمدة
- 68 شركة نقل
- 178 عدد مقدمي الخدمات الأرضية
- 2030 عدد مقدمي خدمات السكن
خطوات تقييم المنصات
عملية التسجيل:
تقوم المنصات بعملية التسجيل وتعبئة جميع البيانات المطلوبة على موقع مقام ومن ثم يقوم فريق مختص من وزارة الحج والعمرة بتقييم المنصة بناء على معايير معينة تختص بالوزارة.
إجراءات التقييم
التأكد من أن جميع البيانات المدخلة موافقة للمعايير الخاصة للاتصال بمحرك البحث المركزي والخضوع في مرحلة التقييم.
عملية التكامل
بعد صدور الموافقة من وزارة الحج والعمرة يتم عقد اجتماع مع الفريق التقني لشرح كافة التفاصيل المطلوبة للتكامل والإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بعملية التكامل، ويتم تعيين مدير حساب للمنصة للمتابعة أولا بأول.
منح الشهادة
بعد الانتهاء من مرحلة التكامل والاختبار بنجاح يتم منح المنصة شهادة للسماح لها بالعمل مع محرك البحث المركزي وتوفير جميع الخدمات عبر المنصة للحجاج والمعتمرين.
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