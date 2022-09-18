إشادة عالمية بالجهود السعودية لحماية الحياة الفطرية

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ويمنح حصول الهيئة على العضوية الحكومية مساحة واسعة لتكوين الشراكات وتبادل الخبرات مع الأعضاء، والمشاركة في اجتماعات الاتحاد ومؤتمراته التي تعقد كل أربع سنوات، كما تسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تطوير أعمال حماية البيئة والطبيعة، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان استدامة البيئة لأجيال اليوم والمستقبل، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» ومستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء».يُذكر أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN تأسس في عام 1948م، ويضم في عضويته أكثر من 1400 عضو في أكثر من 160 دولة حول العالم، وانضمت المملكة إلى عضويته في عام 1981م، فيما ارتكزت مبادراته بالسنوات الأخيرة في شبه الجزيرة العربية على ضمان دمج القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، والقائمة الخضراء للمناطق المحمية في الخطط واللوائح المحلية.
تطوير محمية الملك عبدالعزيز:
- تعتبر الجهة الثالثة على مستوى المملكة.
- أول محمية ملكية تحصل على عضوية الاتحاد الدولي.
- سيتاح لها الاستفادة من قواعد البيانات العالمية المتخصصة في الحياة الفطرية وحمايتها
- الاستفادة من آراء 18 ألف خبير ومتخصص في الاتحاد.
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