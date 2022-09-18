إضافة 18 منفعة جديدة لوثيقة التأمين الصحي

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس ليكون جهة رائدة عالميا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس والمدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أنه تم إضافة عدد من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما رفعت تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفا بدلا من 15 ألف للحالات الحادة والمزمنة ورفعت قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى.
وأشار إلى أن إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية يأتي ضمن الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.
7 أهداف رئيسة:
- وقاية المستفيدين.
- تعزيز الصحة.
- الحد من مضاعفات المرض.
- تحسين القدرة والوظائف للمستفيدين.
- تسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة.
- تمكين المستفيدين.
- تعزيز جودة وكفاءة الخدمة.
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