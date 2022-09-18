متطوعون من ذوي الإعاقة ينظفون شاطئ خليج سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة محافظة جدة حملة تطوعية لتنظيف شاطئ خليج سلمان تزامنا مع اليوم العالمي للتنظيف، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي بين فئات المجتمع للحفاظ على البيئة وشواطئ المدينة، وذلك بمشاركة حرس الحدود والهلال الأحمر ووقف الملك عبدالعزيز وفريق أصدقاء أمانة جدة و»حجاز بلوقرز»، إضافة للمتطوعين من ذوي الإعاقة.

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