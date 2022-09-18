ضبط 5 ملايين مادة تنتهك حقوق الملكية الفكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، خلال حملاتها التفتيشية، نحو 5 ملايين مادة تنتهك حقوق الملكية الفكرية، شملت منتجات وسلعا مخالفة لنظام العلامات التجارية ومصنفات محمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف، مشيرة إلى استهداف 4 آلاف زيارة لإنفاذ الملكية الفكرية، منها 869 زيارة متسوق خفي «جولات استكشافية للمنشآت»، حددت بناء على معايير خطورة محددة مسبقا للمنشآت بهدف الاستدلال وجمع البيانات الأولية الداعمة لقيام عملية التفتيش بشكل مثالي وبنتائج إيجابية، بالإضافة إلى زيارات التفتيش الالكتروني والتي تم خلالها حجب وإزالة 3036 موقعا الكترونيا ومحتوى مخالفا لأنظمة الملكية الفكرية.

وتسعى الهيئة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واع يحترم الملكية الفكرية.

ويأتي ذلك ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والأمن العام ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء والدفاع المدني في تكامل بين الجهات لاحترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة من خلال جولات ميدانية استهدفت المنشآت المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات.

الملكية الفكرية بالأرقام







38,130 طلب تسجيل علامة تجارية



3979 طلب إيداع براءة اختراع



1400 طلب إيداع نموذج صناعي



أعمال التفتيش في الربع الأول





215 زيارة للمتسوق الخفي



3235 إجمالي عدد الزيارات



157,558 عدد المصنفات المضبوطة



أعمال التفتيش في الربع الثاني