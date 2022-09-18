ضبط 5 ملايين مادة تنتهك حقوق الملكية الفكرية

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وتسعى الهيئة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واع يحترم الملكية الفكرية.ويأتي ذلك ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والأمن العام ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء والدفاع المدني في تكامل بين الجهات لاحترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة من خلال جولات ميدانية استهدفت المنشآت المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة.
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات.
الملكية الفكرية بالأرقام
- 38,130 طلب تسجيل علامة تجارية
- 3979 طلب إيداع براءة اختراع
- 1400 طلب إيداع نموذج صناعي
أعمال التفتيش في الربع الأول
- 215 زيارة للمتسوق الخفي
- 3235 إجمالي عدد الزيارات
- 157,558 عدد المصنفات المضبوطة
أعمال التفتيش في الربع الثاني
- 654 زيارة للمتسوق الخفي
- 1983 إجمالي عدد الزيارات
- 5 ملايين عدد المصنفات المضبوطة
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