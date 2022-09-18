زيادة رضا موظفي الدولة بمشروع لدعم التغيير

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وانطلاقا من التحول الذي تشهده الجهات الحكومية في ظل رؤية المملكة 2030، وإيمانا بأهمية دور إدارة التغيير في تمكين رأس المال البشري من تبني وإنجاح جهود التجول، جاء هذا المشروع.وتعني إدارة التغيير بتطبيق منهجية منظمة لتحفيز وتمكين ودعم الموظفين المتأثرين بالتغيير للانتقال من الوضع الحالي إلى الحالة المستقبلية التي تتحقق فيها المنافع المرجوة للجهة.
وكانت الأكاديمية أطلقت أيضا برنامجا تدريبيا رائدا لقيادات المستقبل.
وهدفت الأكاديمية من هذا البرنامج إلى رفع فاعلية التطوير القيادي في المملكة ووضع قياداتها ضمن أفضل القيادات عالميا.
أهداف المشروع:
- رفع مستوى النضج لممارسات إدارة التغيير في الجهات الحكومية.
- تمكين الجهات بالمنهجيات والأدوات اللازمة لتطوير ممارسات إدارة التغيير
- تطوير وتدريب قادة وفرق التغيير في المؤسسات الحكومية.
- تفعيل ثقافة إدارة التغيير في الجهات الحكومية.
نتائج المشروع:
- زيادة فاعلية مبادرات التحول في القطاع الحكومي.
- زيادة الوعي والتقبل ومواكبة التحول.
- الحد من مقاومة التغيير وخلق بيئات عمل تنافسية.
- زيادة نسبة وارتباط رضا الموظفين في الجهات الحكومية.
الجهات المشاركة:
- أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة.
- 20 جهة حكومية.
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