شكرا لقرائتكم خبر بدء قبول خريجي الثانوية بمعهد الصناعات البلاستيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الثانية والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، الذي يعد معهدا غير ربحي أسس بمبادرة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملا باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء قبول خريجي الثانوية بمعهد الصناعات البلاستيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.