«ساكن متحرك» بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي مشاركة العرض المسرحي السعودي «ساكن متحرك»، ضمن فعاليات الدورة الـ12 للمهرجان، التي تقام بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الحالي، برعاية وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.

وتعرض مسرحية «ساكن متحرك»، التي تعد من نوعية المونودراما المسرحية، يوم 26 سبتمبر الحالي، ضمن قائمة العروض الدولية بالمهرجان، التي تضم 20 عرضا مسرحيا لدول عربية وأجنبية.

يذكر أن مسرحية «ساكن متحرك» شاركت في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما الخامس، وفاز بطل المسرحية الفنان بدر الغامدي بجائزة أفضل تمثيل، والمسرحية تأليف فهد الحارثي، وإخراج أحمد الأحمري، وتقدمها فرقة مسرح الطائف، إحدى أبرز الفرق المسرحية في المملكة.