استحداث 23 وظيفة قيادية للرجال والنساء بالتعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا للاستثمار في الكوادر البشرية وتمكين القدرات القيادية لمنسوبيها، أتاحت وزارة التعليم التقديم على 23 فرصة قيادية لوظائف (مساعد مدير التعليم) للرجال والنساء في مناطق متعددة من إدارات التعليم عبر منصة قادة المستقبل.

وتسهم المنصة في صناعة مستقبل تعليمي أفضل من خلال إتاحة الفرص أمام الكوادر الوطنية الطموحة في الميدان واستثمار قدراتهم بإتاحة الترشح للمراكز القيادية في منظومة التعليم.

ويأتي ذلك سعيا من الوزارة إلى استثمار الكفاءات في قطاع التعليم بشكل أمثل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب واختيار الكفاءات الوطنية للمناصب القيادية في وزارة التعليم. وينتهي التقديم يوم 22 سبتمبر الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرص القيادية متاحة في: الرياض والدمام وحائل والمخواة وظهران الجنوب، وصبيا وأبها وسكاكا وتبوك والمجمعة والزلفي ونجران والقويعية وعنيزة ورجال المع ومحايل عسير و الأحساء والمذنب والقصيم.

الفرص المتاحة







5 فرص قيادية مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية



9 فرص قيادية مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية »بنين«



3 فرص قيادية مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة



6 فرص قيادية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية »بنات«



أهداف منصة قادة المستقبل:





الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري بمنظومة التعليم المحافظة على الكفاءات.



تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب واختيار الكفاءات الوطنية للمناصب القيادية في وزارة التعليم وتعزيز الشفافية.



التعرف على القيادات الواعدة وتنميتها وإعدادها كصف ثانٍ من القيادات.



إتاحة الفرصة للراغبين بالترشح على الفرص القيادية من خارج منظومة التعليم.



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