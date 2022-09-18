«مسك» تفتح أبواب العمل للشباب بـ»تجربة تفاعلية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة «مسك المهارات» برنامج «طريق المستقبل»، على أن يستمر التقديم حتى 24 نوفمبر المقبل، ويمكن من خلال البرنامج اكتساب المهارات الأكثر طلبا في سوق العمل من خلال تجربة تفاعلية نوعية.

ويقدم البرنامج عددا من الدورات التدريبية المتنوعة، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل المباشرة في عدة مجالات لتمكين الشباب من صقل المهارات الأساسية المطلوبة لمستقبل سوق العمل، ويستهدف تمكين الكوادر الشبابية من اكتساب وتطوير المهارات الأساسية ليتمكنوا من مواكبة التغيرات المستمرة في سوق العمل ليتميزوا عن غيرهم وتزيد فرصهم المهنية.

و أشارت «مسك» إلى أنه يمكن الوصول للعديد من البرامج والفعاليات التي تهمك وتصقل مهاراتك المهنية والشخصية، وكذلك التعرف على أحدث الأدوات التي تكسبك المهارات الأساسية في مسارك المهني، إلى جانب التفرد عن غيرك في سوق العمل.

خطة البرنامج







التواصل الفعال



الذكاء العاطفي



تخطيط المشاريع



الإنتاجية وإدارة الوقت



التفكير الناقد



التحليل المالي



تحليل البيانات



النقاط الرئيسة في البرنامج





مدة الدورة عبر الإنترنت ساعتان



الآلية 100 % عبر الإنترنت



لغة البرنامج العربية



الإضافات ستتم دعوتك لورش عمل ومخيمات تدريبية إضافية



المستوى طالب ثانوي أو جامعي أو متخرج



شهادة إتمام ستحصل على شهادة عند إكمال كل دورة تدريبية



المهارات المكتسبة