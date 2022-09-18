شكرا لقرائتكم خبر «مسك» تفتح أبواب العمل للشباب بـ»تجربة تفاعلية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقدم البرنامج عددا من الدورات التدريبية المتنوعة، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل المباشرة في عدة مجالات لتمكين الشباب من صقل المهارات الأساسية المطلوبة لمستقبل سوق العمل، ويستهدف تمكين الكوادر الشبابية من اكتساب وتطوير المهارات الأساسية ليتمكنوا من مواكبة التغيرات المستمرة في سوق العمل ليتميزوا عن غيرهم وتزيد فرصهم المهنية.و أشارت «مسك» إلى أنه يمكن الوصول للعديد من البرامج والفعاليات التي تهمك وتصقل مهاراتك المهنية والشخصية، وكذلك التعرف على أحدث الأدوات التي تكسبك المهارات الأساسية في مسارك المهني، إلى جانب التفرد عن غيرك في سوق العمل.
خطة البرنامج
- التواصل الفعال
- الذكاء العاطفي
- تخطيط المشاريع
- الإنتاجية وإدارة الوقت
- التفكير الناقد
- التحليل المالي
- تحليل البيانات
النقاط الرئيسة في البرنامج
- مدة الدورة عبر الإنترنت ساعتان
- الآلية 100 % عبر الإنترنت
- لغة البرنامج العربية
- الإضافات ستتم دعوتك لورش عمل ومخيمات تدريبية إضافية
- المستوى طالب ثانوي أو جامعي أو متخرج
- شهادة إتمام ستحصل على شهادة عند إكمال كل دورة تدريبية
المهارات المكتسبة
- حل المشاكل
- تحليل البيانات
- التواصل الفعال
- التخطيط
كانت هذه تفاصيل خبر «مسك» تفتح أبواب العمل للشباب بـ»تجربة تفاعلية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.