وزارة الدفاع وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقّعت وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التعليم والتدريب بوكالة الوزارة لخدمات التميز وجامعة الملك سعود اليوم، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون في تنفيذ عدد من البرامج الاستشارية والأكاديمية والتدريبية والدراسات الفنية والأعمال التقنية وإجراء الأبحاث العلمية والاستشارات.
ووقّع مذكرة التفاهم عن وزارة الدفاع معالي مساعد الوزير للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وعن جامعة الملك سعود معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.
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وتتضمن مذكرة التفاهم، تقديم جامعة الملك سعود برامج تجسير لخريجي الكليات العسكرية والدراسات العليا، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية في بناء الحوكمة والأنظمة للمرافق التعليمية والتدريبية، والتدريب والتأهيل اللازم لقطاعات التعليم العسكري بالوزارة في مجال توصيف البرامج والمناهج التعليمية, إضافة إلى أن المذكرة اشتملت على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأكاديمية.
وبعد توقيع الاتفاقية، قام الدكتور البياري يرافقه رئيس الجامعة بجولة شملت معهد التصنيع المتقدم ومعهد الملك عبدالله لتقنية النانو، اطّلع خلالها على مختبرات المعهدين وإمكاناتها البحثية والتقنية.
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