وزير التعليم ووزير التربية والتعليم البحريني يبحثان سبل تطوير آليات التنسيق في مجالات التربية والتعليم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, اليوم, بوزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وذلك على هامش قمة تحويل التعليم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة تحويل التعليم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ووضع رؤية جديدة للتعليم في المستقبل، وكذلك تقديم الحلول المبتكرة لتحويل التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بقطاع التعليم.

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واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة والبحرين وسبل تطوير وتعزيز آليات التنسيق والتكامل في مجالات التربية والتعليم، وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية.

حضر اللقاء سمو الأميرة هيفاء المقرن المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح بن إبراهيم القسومي.