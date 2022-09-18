اخبار الخليج – سفير البحرين في برلين يشارك في مؤتمر الحوار الأمني الخليجي- الألماني الرابع

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يقدم التعازي إلى ملك المملكة المتحدة وأفراد العائلة المالكة وشعب وحكومة بريطانيا بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية

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