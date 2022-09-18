ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على الاجتماع بلاعبي الأخضر الأولمبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الأحد.

وعقد ياسر المسحل اجتماعًا مع اللاعبين ومنسوبي الأخضر الأولمبي في مقر إقامة البعثة في الرياض، على هامش التجمع قبل السفر إلى كرواتيا.

وأثنى ياسر المسحل على الانضباطية العالية في الانضمام للمعسكر، وأشاد بمستوى الحرص والاهتمام الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في مراحل الإعداد للتصفيات الآسيوية.

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وسيغادر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يوم غد الاثنين، لبدء معسكره في كرواتيا، حتى يوم 27 سبتمبر، وذلك ضمن مراحل الإعداد المبكرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2024.

واختار المدير الفني سعد الشهري 25 لاعبًا للمعسكر، حيث سيخوض الأخضر دورة دولية ودية خلال معسكره الخارجي، بجانب منتخبات، كرواتيا، مقدونيا الشمالية، وألبانيا.