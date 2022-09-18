محمد بن راشد يصل إلى قصر باكنغهام لتقديم واجب العزاء بوفـاة الملكة إليزابيث (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وصل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم (الأحد) إلى قصر باكنغهام لتقديم واجب العزاء بوفـاة الملكة إليزابيث. يذكر أن قصر باكنغهام أعلن وفـاة الملكة إليزابيث الثانية، في الشهر الجاري، عن عمر يناهز 96 عامًا. أخبار قد تهمك

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