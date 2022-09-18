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بث مباشر مباراة الفيصلي والساحل في دوري يلو، مشاهدة مباراة الفيصلي والساحل في دوري يلو، تعرف على موقع المباراة والقنوات الناقلة.



بث مباشر مباراة الفيصلي والساحل في دوري يلو

يحتضن «مدينة المجمعة الرياضية» مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الفيصلي والساحل في الجولة الخامسة من دوري يلو للمحترفين.

مشاهدة مباراة الفيصلي والساحل في دوري يلو

ويقدم موقع «المناطق» بث مباشر مباراة الفيصلي والساحل في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين في الموسم في ظل التنافسية القوية لجميع مباريات دوري يلو.

الفيصلي من أجل الصدارة

الفيصلي صاحب الأرض، يسعى للصدارة من خلال تحقيق الفوز، حيث بتواجد الفريق في المركز الرابع برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، وفي حال تحقيق الفوز سيعتلي الصدارة.

الساحل لتدارك السقوط

وفي الجانب الآخر، يسعى الساحل لعدم فقدان أي نقاط والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط.

موعد مباراة الفيصلي والساحل والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يبدأ بث مباشر مباراة الفيصلي والساحل اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة عبر مجموعة قنوات «الرياضية السعودية» الناقل الحصري لجميع مباريات دوري يلو.

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Source almnatiq

