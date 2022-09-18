“إحكام”: 72 يوماً على انتهاء فترة تمديد استقبال طلبات تملك العقارات

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أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، اليوم (الأحد)، أنه يتبقى 72 يوماً على انتهاء فترة تمديد استقبال طلبات تملك العقارات، والتي تنتهي بتاريخ 5 / 5 / 1444 هـ.

وأوضحت أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات، والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأشارت إلى أنَّه يشترط في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في 9 / 11 / 1387 هـ ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5 / 5 / 1444 هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

كما تشترط “إحكام” تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، مشيرة إلى أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيّ من المشروعات التنموية الأخرى.



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Source akhbaar24

