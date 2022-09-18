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شرعت أمانة المنطقة الشرقية في إجراءات نزع ملكية 119 عقاراً ببلدة ‫الأوجام بمحافظة القطيف، بطول 1.8 كيلومتر وعرض 30 متراً، وذلك بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة. وأوضحت الأمانة أن نزع الملكيات يقع في الشارع الرابط بداية من المخطط “11/43” حتى نهاية مخطط “3/903″؛ بهدف تطويره وتوسعته. وأكدت أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها، وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لفك الاختناقات المرورية.. “أمانة الشرقية” تبدأ في إجراءات نزع ملكية 119 عقارًا بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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