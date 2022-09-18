︎ .

غادر محترف نادي الخليج، الألباني سوكول تسيكاليشي إلى بلاده للانضمام إلى معسكر المنتخب الألباني. ويستمر سوكول في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الممتدة حتى 28 سبتمبر الجاري. ويستعد الخليج لمواجهة الباطن يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر محترف الخليج ينضم لمعسكر منتخب ألبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.