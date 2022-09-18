القبض على شخص بحوزته 30 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر في بيشة

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تمكّنت دوريات الأمن في محافظة بيشة بمنطقة عسير، اليوم (الأحد)، من القبض على مواطن بحوزته 30 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر مخفية داخل مركبة يقودها.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه جرى إيقاف المواطن المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

