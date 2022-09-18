سلمان آل خليفة يقترب من ولاية ثالثة للاتحاد الآسيوي

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اقترب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة، من الولاية الثالثة في منصب رئيس الاتحاد القاري تمتمد حتى 2027، بعدما حصل على دعم رسمي من غالبية الاتحادات الوطنية لترشيحه لولاية ثالثة
وتلقى سلمان آل خليفة خطابات من 46 اتحادا وطنيا آسيويا تدعم ترشحه في الانتخابات المقبلة المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد الآسيوي والذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة مطلع شهر فبراير المقبل.
وأكدت الاتحادات الوطنية الآسيوية في خطاباتها الرسمية على كامل الدعم والمساندة له .
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Source akhbaar24
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