تحديثات للخدمات القضائية عبر بوابة ناجز

بوابة ناجز

أطلقت وزارة العدل تحديثات جديدة للخدمات القضائية الإلكترونية عبر، حيث تم إضافة أكثر من عشر خدمات قضائية جديدة، وخمس مزايا تفاعلية للبوابة بما يضمن تمكين المستفيد من الاطلاع المباشر والسريع على جميع الإجراءات القضائية المتعلقة به، واستعراض جميع الجلسات بشكل مجدول وتفاعلي.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال هذه التحديثات، للتيسير على المستفيدين وحفظ وقتهم وجهدهم، بأسلوب تفاعلي عبر البوابة، وذلك ضمن مسار التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي؛ للتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية وتقديمها دون الحاجة لزيارة المحاكم وكتابات العدل.

كما بيّنت أن التحديثات تضمّنت كذلك إضافة الشروحات الإرشادية على مستوى كل طلب, إلى جانب إمكانية متابعة واستعراض آخر التحديثات على الإجراءات القضائية، مشيرةً إلى أن التحديثات الجديدة تمتاز بتوحيد الخيارات وتقليل التبويبات التي قد تشتت المستفيد وتحول دون وصوله للمعلومة، وتضمنت استحداث فهرسة ملف القضية، بالإضافة إلى تطوير محددات البحث لتكون أكثر شمولية لضمان وصول المعلومة بدقة.

وأتاحت الوزارة إمكانية استعراض جميع سندات التكاليف القضائية مع إتاحة خيار الاعتراض عليها، فضلاً عن تمكين المستفيد من أدوات أكثر تفاعلية من حيث التعديل على طلب الاعتراض على حكم أو النقض أثناء المدة النظامية، وبعد انتهاء المدة يرسل الطلب بشكلٍ تلقائي للدائرة القضائية. يشار إلى أن بوابة ناجز للخدمات العدلية تضم أكثر من 140 خدمة عدلية إلكترونية تشمل خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وتُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.