مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11572 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 257.36 نقطة ليقفل عند مستوى 11572.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 193 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ولاء، وصناعة الورق، والوطنية للتعليم، ودار الأركان، وإسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أكوا باور، وشاكر، وسلامة، وتكافل الراجحي، ومجموعة تداول، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.78 % و 7.30 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبتر ورابغ، ومعادن، وأرامكو السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: معادن، ودار الأركان، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 338.22 نقطة ليقفل عند مستوى 20585.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 2350 صفقة.