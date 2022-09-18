سمو أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الثالث لمجلس هيئة تطوير المنطقة لعام ٢٠٢٢

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة للعام 2022م – عبر تقنية الاتصال المرئي-، وذلك بمشاركة معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

ووجّه سمو رئيس المجلس، بإعداد دراسة متكاملة حول ترقية وتجديد هوية الإنارة في المدينة المنورة والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية المتميزة في حلول الإضاءة المبتكرة بما يسهم في خلق هوية متفرّدة ومتوافقة مع هوية المدينة المنورة، وتمنح السكان والزوار تجارباً بصرية مُلهمة تعزز برامج جودة الحياة وتشجع على توسيع نطاق الفرص التجارية والسياحية والاستثمارية على مستوى المنطقة، إضافة إلى أن تكون الدراسة في المرحلة الأولى ضمن نطاق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وتتوسع تدريجياً لتشمل كافة المعالم والمواقع الحيوية في المدينة المنورة.

وأقرّ المجلس خطة تفعيل مكتب تنمية الوجهة السياحية بالهيئة والذي يُعنى بتطوير وتفعيل مواقع التاريخ الإسلامي ضمن خطة تحويل المنطقة إلى وجهة رائدة بالتوائم مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة والثقافة ومستهدفات برنامج ضيوف الرحمن.

كما تطرّق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على قائمة أعمال الجلسة، وشدد المجلس على أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف الجهات المعنية، وفي ختام الاجتماع ثمّن سمو أمير المنطقة، جهود أعضاء المجلس في تهيئة الفرص وتسخير الميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة في دعم منظومة التنمية المستدامة.