“الأمر بالمعروف” بمدينة الباحة تفعّل المصلى المتنقل في المجمع الأكاديمي للبنات

محمد بن مسعود - الدمام - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة برنامج المصلى المتنقل وذلك في محيط المجمع الأكاديمي للبنات بجامعة الباحة، وذلك لتمكين أولياء الأمور و سائقي الحافلات من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها بالتعاون مع إدارة المجمع الأكاديمي.

من جانبه بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة بالباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

وأكد “شراحيلي” على جاهزية المصلى المتنقل بجميع الخدمات من سجاد ومكان للوضوء وغيرها، وتعتبر المصليات المتنقلة إحدى الوسائل المساعدة على إقامة الصلوات جماعة في أوقاتها، تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.

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