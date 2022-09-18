شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إيقاف سافيو صفقة الأهلي المصري الجديدة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بوليفية، حقيقة الأنباء المتداولة حول توقيع عقوبة الإيقاف، على البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تعاقد الأهلي مع سافيو

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أعلن عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأحمر في مد التعاقد لموسم رابع.

سافيو مهدد بالإيقاف

وكان النادي الأهلي، تلقى أنباءً بخصوص إيقاف البرازيلي برونو سافيو، بسبب اعتدائه على حكم في الدوري البوليفي، قبل الانتقال إلى القلعة الحمراء، حيث قررت المحكمة التأديبية في بوليفيا استدعاءه للتحقيق معه.

حقيقة إيقاف سافيو

وذكرت إذاعة “بوليفار 247” البوليفية، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البوليفي لكرة القدم، قامت بإخطار نادي بوليفار، بالتحقيق مع لاعبه السابق سافيو في واقعة الاعتداء على الحكم.

وأوضحت الإذاعة، أن خورخي ديل سولار، نائب رئيس لجنة الانضباط في بوليفيا، أكد أن إخطار سافيو مجرد إجراء روتيني يخص بوليفار.

وأشارت إلى أن النادي الأهلي لن يتعرض لأي عقوبات، ولكن حسب حديث سولار، يجب أن يدافع اللاعب عن نفسه في هذه الواقعة.