شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشاهد مباراة الزمالك ضد إليكت في دوري أبطال إفريقيا؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري ونظيره إليكت سبورت التشادي، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا ضد فريق إليكت سبورت التشادي، اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون.

موعد مباراة الزمالك وإليكت

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره إليكت، اليوم الأحد، في ذهاب الدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 – 2023، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت القاهرة.

أزمة إذاعة مباراة الزمالك وإليكت

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق التشادي رافض تمامًا إذاعة المباراة التي ستقام في الكاميرون.

وأوضح أن النادي حاول أن يقوم بنقل المباراة عبر قناة الزمالك ولكن الفريق رفض بشكل مبالغ فيه.

كيف تشاهد مباراة الزمالك ضد إليكت

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفارس الأبيض ضد إليكت، عبر الموقع الرسمي للفريق التشادي على الإنترنت.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان خسر من الهلال في كأس سوبر لوسيل، الذي أقيم في قطر، وذلك بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.