شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم موقف نجم النصر من مواجهة الاتحاد ومدافع الفريق أقرب للمشاركة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ينتظر تقرير لاعبه الطبي النهائي قبل مواجهة اتحاد جدة، بقمة دوري روشن السعودي.



موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في قمة دوري روشن

ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره اتحاد جدة، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن مدرب النصر ينتظر معرفة موقف المصابين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد، قبل اللقاء المرتقب.

وتابعت: "أبرز اللاعبين الذين ينتظر جارسيا معرفة موقفهم، هو عبد الفتاح عسيري لاعب وسط الفريق، الذي تعرض للإصابة في مباراة الباطن، بالدوري.

وكان عسيري تعرض للإصابة، أثناء المشاركة في فوز النصر على الباطن برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأكدت الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب، إصابته في عضلة السمانة، مع احتمالية غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقررة في 2 أكتوبر المقبل.

الأشعة تحسم موقف عسيري واقتراب لاجامي من العودة

وأضافت الصحيفة: "عسيري سوف يخضع للكشف بالأشعة اليوم، لتحديد حجم إصابته، ومعرفة مدى إمكانية تواجده في اللقاء".

من ناحية أخرى، بات علي لاجامي مدافع الفريق، قريب من العودة إلى التدريبات اللياقية بعد تعافيه من إصابة التمزق العضلي، والتي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن الاتحاد، صاحب المركز الثالث.