اخبار الخليج – «التربیة» تطلق برنامج الزیارات الطلابیة لمعالم مملكة البحرین

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع بدء العام الدراسي الجدید 2023/2022، وانتظام العودة المدرسیة الحضوریة، أطلقت وزارة التربیة والتعلیم برنامج الزیارات الطلابیة لمعالم مملكة البحرین والمؤسسات الرسمیة، وذلك من موقع صرح المیثاق الوطني.

وخلال الزیارة، تعرّف الطلبة على جوانب عدیدة من تاریخ مملكة البحرین الحدیث التي یجسدھا الصرح. ھذا وتستفید من البرنامج جمیع المدارس، حیث

یستمر طوال أیام العام الدراسي، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمیة.

ویأتي تنفیذ ھذا البرنامج باعتباره مرتبطاً ومكملاً للمناھج الدراسیة، وخاصةً مناھج التربیة للمواطنة، حیث تعزز ھذه الزیارات ارتباط الطلبة بتاریخ

وحضارات ومعالم المملكة، وكذلك بجھود العدید من المؤسسات الرسمیة في خدمة المجتمع.

ووفقاً للخطة الموضوعة، فإن البرنامج یشتمل على زیارات لموقع متعددة مثل: صرح المیثاق الوطني، المتاحف، المؤسسة الملكیة للأعمال الإنسانیة، حلبة البحرین الدولیة للسیارات وغیرھا من المواقع الرسمیة المرتبطة بخدمة المجتمع.