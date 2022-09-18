اخبار الخليج – «لجنة تكافؤ الفرص» بالأمانة العامة للتظلمات تعقد اجتماعها الأول

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‮»‬‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022م،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬إنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وذلك‭ ‬برئاسة‭ ‬السيدة‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬نائب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬التظلمات‭ ‬وبعضوية‭ ‬السادة‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬وبحضور‭ ‬بقية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأخرين،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬أمانة‭ ‬السر،‭ ‬وبحث‭ ‬الآليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لعمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم،‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬الموظفة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأمانة،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الأمانة،‭ ‬كما‭ ‬تبدي‭ ‬رأيها‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬الموظفة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭.‬

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