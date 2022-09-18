اخبار الخليج – حوّل رصيد بطاقتك الائتمانية إلى الوطني واستمتع بمزايا عديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬رصيد‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬إلى‭ ‬الوطني‮»‬‭ . ‬الآن‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬تحويل‭ ‬رصيد‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬بدون‭ ‬رسوم‭ ‬سنوية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فائدة‭ ‬0٪‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬وإعفاء‭ ‬من‭ ‬المدفوعات‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬و1‭,‬000‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬الوطني‭. ‬

ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الآن‭ ‬تحويل‭ ‬رصيد‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬ليكونوا‭ ‬مؤهلين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬الحملة‭ ‬الإعلانية‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬فردان‭ ‬،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬البحرين‭: ‬“نحن‭ ‬فخورون‭ ‬اليوم‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬بطاقات‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬مزودي‭ ‬البطاقات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬العملاء‭ ‬المتميزين‭ ‬وتمنحهم‭ ‬مزايا‭ ‬وعروضاً‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وأسلوب‭ ‬حياتهم

‭ ‬وبذلك‭ ‬تتيح‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬رصيد‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬إلى‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬للعميل‭ ‬فرصاً‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬وواسعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يسعى‭ ‬له‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬لخدمة‭ ‬عملائه‭ ‬بأعلى‭ ‬المستويات‭.‬‮»‬‭ ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائما‭ ‬لتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بعروض‭ ‬ومكافآت‭ ‬حصرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يحصلون‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬البنك‮»‬‭.‬

للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬يرجى‭ ‬الإتصال‭ ‬على‭ ‬17155555‭ ‬أو‭ ‬قم‭ ‬بزيارة‭ ‬أقرب‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭- ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬صفحة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الإنستغرام‭ ‬@nbkbahraion