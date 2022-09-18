اخبار الخليج – حوّل رصيد بطاقتك الائتمانية إلى الوطني واستمتع بمزايا عديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق بنك الكويت الوطني – البحرين حملة «تحويل رصيد البطاقات الائتمانية إلى الوطني» . الآن يمكن للعملاء تحويل رصيد بطاقاتهم الائتمانية من البنوك الأخرى إلى بنك الكويت الوطني بدون رسوم سنوية والحصول على فائدة 0٪ لمدة 3 أشهر، وإعفاء من المدفوعات لمدة 3 أشهر و1,000 نقطة من خلال برنامج مكافآت الوطني.
ويمكن للعملاء الآن تحويل رصيد بطاقاتهم الائتمانية إلى بنك الكويت الوطني، للاستفادة من الحملة حتى 30 نوفمبر 2022، ليكونوا مؤهلين للحصول على مزايا الحملة الإعلانية.
وتعليقًا على هذه المناسبة ، قال السيد علي فردان ، المدير العام لبنك الكويت الوطني البحرين: “نحن فخورون اليوم بأن تكون بطاقات الوطني الائتمانية إحدى أبرز مزودي البطاقات في القطاع المصرفي البحريني ، والتي تعبر عن العملاء المتميزين وتمنحهم مزايا وعروضاً تتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم
وبذلك تتيح حملة «تحويل رصيد البطاقات الائتمانية إلى الوطني» للعميل فرصاً للاستمتاع بمجموعة متنوعة وواسعة من العروض. وهذا ما يسعى له بنك الكويت الوطني لخدمة عملائه بأعلى المستويات.»
وأضاف: «نسعى دائما لتزويد عملائنا بعروض ومكافآت حصرية، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة التي يحصلون عليها من البنك».
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على 17155555 أو قم بزيارة أقرب فرع من فروع بنك الكويت الوطني- البحرين أو صفحة بنك الكويت الوطني على الإنستغرام @nbkbahraion
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